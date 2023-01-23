Сиерра и Сиенна Бернал попали в Книгу рекордов Гинесса, как самые непохожие близнецы

Сестры Бернал очень близки, хотя на первый взгляд трудно поверить, что они однояйцевые близнецы, так сильно они отличаются внешне.

Рост Сьерры составляет 174 см при весе 44 килограмма, а ее сестра-близняшка Сиенна весит всего 23 килограмма и ростом выросла только до 134 сантиметров.

При рождении девочек выяснилось, что у Сиенны отставание в развитии на 6 недель, а еще серьезное отклонение карликовость и синдром Денди Уокера.

Это отложило отпечаток и на лицо девушки, поэтому в ней трудно признать сестру-близнеца Сиерры. Но эта разница не мешает 23-летним сестрам быть близкими людьми. А на косые взгляды они внимания не обращают.