Цитата Фаины Раневской, которая точно поможет похудеть даже самым недисциплинированным барышням

У Фаины Раневской на все был свой остроумный ответ, в том числе и на животрепещущий женский вопрос о том, как похудеть.

Фаина Раневская была не только гениальной театральной и киноактрисой, но и автором мудрых и ироничных афоризмов. У нее находился ответ на каждую ситуацию.

Сама Раневская красавицей не была, и даже в детстве комплексовала из-за этого и сравнений с красивой сестрой Изольдой. Но потом мудрая дама приняла себя, и даже подшучивала над коллегами, которые шли на разные ухищрения, чтобы похорошеть, помолодеть и похудеть.

Ее совет насчет лишнего веса с одной стороны полон иронии, а с другой наверняка будет действенным, если кто-то решит ему последовать. Раневская советовала желающим похудеть садиться за стол в голом виде и перед зеркалом. Согласитесь, весьма умно!