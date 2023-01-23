Эрдоган: Швеция больше не может рассчитывать на поддержку Турции по вступлению в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не будет поддерживать вступление Швеции в НАТО.

Это связано с инцидентом с сожжением Корана у стен турецкого посольства в Стокгольме.

Эрдоган назвал случившееся «грязной акцией», которая является оскорблением не только мусульман, но и всех людей, а также прав и свобод.

По его словам, Швеция поддерживает террористов, поэтому не может рассчитывать на поддержку Турции по вопросу вступления в НАТО.