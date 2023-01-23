Эрдоган: Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО после случая с Кораном

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о возможности вступления Швеции в блок НАТО после инцидента с Кораном в Стокгольме.

Тайип Эрдоган утверждает, что Стокгольм может не ожидать от Турции поддержки по вопросу присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу после того, как шведский активист сжёг Коран на акции протеста возле турецкого посольства.

По словам Эрдогана, шведское правительство не должно надеяться на помощь Турции, поскольку официальный Стокгольм поддерживает организации, признанные террористическими в Анкаре. Также Тайип Эрдоган отметил, что инцидент с сожжением Корана осудили не только исповедующие ислам, но и представители других религий мира.