Бекки Джефрис стала звездой соцсетей, когда вышла к алтарю без юбки от свадебного платья.

От волнения Бекки Джефрис забыла надеть юбку от своего свадебного платья: как она выкрутилась из щекотливой ситуации.

Бекки и ее жених Шериф Файед долго планировали свадьбу, которую приходилось переносить из-за пандемии. Момент был для невесты настолько волнительным, что она умудрилась забыть надеть юбку от платья.

Свадьба проходила в греческом городе Спата, а платье девушка заказала у известного бренда. Его конструкция предполагала наличие съемной юбки из фатина, но то, что она ее не надела, Бекки поняла, когда стояла у алтаря рядом с Шерифом.

Девушка не растерялась, схватила микрофон и попросила у собравшихся гостей разрешения прервать церемонию, чтобы надеть недостающую деталь праздничного гардероба. Видео тут же набрало миллионы просмотров.