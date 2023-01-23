The Telegraph: основатель ЧВК «Моцарт» Мильбурн хочет заключить контракт с ВСУ

Издание The Telegraph сообщает, что основатель ЧВК «Моцарт» полковник морской пехоты США в отставке Эндрю Мильбурн хочет заключить контракт с ВСУ.

По информации журналистов, речь идет о контракте на обучение военных, а также о консультациях с США по вопросу участия в конфликтах.

Мильбурн считает, что контракт между украинские военными и ЧВК «Моцарт» может быть заключен уже в этом месяце.

Вместе с тем The Telegraph пишет, что у «Моцарта» мало шансов получить согласие украинских властей.