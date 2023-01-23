Японцы придумали, как получать электроэнергию из обычного снега

Необычную систему генерирования электроэнергии из снега придумали в прибрежном японском городке Аомори.

Раньше в снежные зимы городские службы японского города Аомори просто сбрасывали снег в море. Но вскоре все изменится. Стартовали испытания системы переработки снега в электроэнергию.

Принцип работы технологии заключается в использовании температурной разницы между снегом и воздухом. Коммунальные службы Аомори теперь переправляют снег в специальный бассейн.

С обратной его стороны установлены выведенные наружу теплопроводные трубки, которые ловят солнечное тепло. Под воздействием разницы температур жидкость начинает движение и приводит в движение небольшую турбину. Чем большая разница между температурами, тем больше электричества можно произвести.