В пресс-службе Пентагона утверждают, что армия Украины понесла существенные потери за время боевых действий.

Ряд зарубежных информагентств со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны Соединённых Штатов сообщили, что Пентагон информирован о крупных потерях вооружённых сил Украины за время российской спецоперации. Американский информатор отметил, что в Вашингтоне пока не намерены раскрывать реальные цифры потерь ВСУ.

Также собеседник иностранных журналистов отметил, что в настоящий момент государства коллективного Запада обязаны интенсифицировать предоставляемую Киеву военную помощь.