Пентагон: США знают о больших потерях ВСУ в ходе спецоперации
2023-01-23 21:10
В пресс-службе Пентагона утверждают, что армия Украины понесла существенные потери за время боевых действий.
Ряд зарубежных информагентств со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны Соединённых Штатов сообщили, что Пентагон информирован о крупных потерях вооружённых сил Украины за время российской спецоперации. Американский информатор отметил, что в Вашингтоне пока не намерены раскрывать реальные цифры потерь ВСУ.
Также собеседник иностранных журналистов отметил, что в настоящий момент государства коллективного Запада обязаны интенсифицировать предоставляемую Киеву военную помощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей