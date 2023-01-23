Лимонный сок, аспирин и еще 2 способа избавиться от пятен от дезодоранта на одежде

Если следы дезодоранта остаются и после стирки, вам помогут вернуть вещам чистоту эти доступные средства.

Лимонный сок хорошо выводит свежие пятна от дезодоранта, если оставить вещь смоченной в нем на 10 минут, а вот на застарелые едва ли подействует. С осторожностью нужно использовать его на черных и цветных вещах.

След от дезодоранта можно убрать и просто потерев загрязненное место старыми капроновыми колготками. А можно использовать хозяйственное мыло, сначала потерев участок обмылком, а затем замочив вещь в мыльной воде на полчаса.

Неплохо сработает и средство для мытья посуды. Одежду с нанесенным составом нужно подержать в нем максимум час. 3 часа понадобится для выведения пятен аспирином. Замочите вещь в растворе из расчета 2 таблетки аспирина на 70 мл холодной воды.