Вредный завтрак: что не стоит есть по утрам, чтобы сохранить здоровье желудка

Следующие продукты лучше не есть с утра на голодный желудок, чтобы не навредить пищеварению.

Кофе по утрам любят многие, но пить его можно только, если вы плотно позавтракали. У напитка большая кислотность, и, если часто пить его на голодный желудок, можно получить гастрит. То же касается и свежих овощей и цитрусовых соков. А вот банан на завтрак может привести к нарушению кальциево-магниевого обмена.

Не будет полезным потребление с утра выпечки и сладких каш быстрого приготовления, поскольку в организме с утра слишком мало инсулина, чтобы качественно их переварить.