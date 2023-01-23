Пентагон признал огромные потери в рядах ВСУ

APS
2023-01-23 22:09

Высокопоставленный источник в Пентагоне рассказал РИА Новости, что украинские военные несут большие потери в боях с россиянами.

По его словам, в стране продолжаются очень напряженные бои, и Украина сталкивается с большими потерями.

Источник отказался назвать конкретные цифры, ссылаясь на соображения оперативной безопасности.

Ранее полковник американской армии в отставке Ричард Блэк рассказал, что видел документ, подтверждающий гибель большого количества солдат ВСУ.

Опубликовано: Светлана Репина









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