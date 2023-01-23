Пентагон признал огромные потери в рядах ВСУ
2023-01-23 22:09
Высокопоставленный источник в Пентагоне рассказал РИА Новости, что украинские военные несут большие потери в боях с россиянами.
По его словам, в стране продолжаются очень напряженные бои, и Украина сталкивается с большими потерями.
Источник отказался назвать конкретные цифры, ссылаясь на соображения оперативной безопасности.
Ранее полковник американской армии в отставке Ричард Блэк рассказал, что видел документ, подтверждающий гибель большого количества солдат ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина