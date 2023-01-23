Глава офиса Зеленского Ермак: Украине нужны не десятки, а сотни западных танков
2023-01-23 23:15
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украине необходимы не десятки, а сотни западных танков.
Он уточнил, что у российских военных значительное количество танков, и это дает определенное преимущество.
Ермак подчеркнул, что главной целью украинских войск остается возврат к границам 1991 года.
По его словам, для решения этой задачи каждый танк, способный воевать, должен находиться на украинском фронте.
Опубликовано: Светлана Репина