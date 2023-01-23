Пентагон: Украины получит американские БМП Bradley в ближайшие недели

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что в ближайшие недели Украина получит БМП Bradley от США.

По его словам, боевые машины пехоты уже отправлены. Они еще не прибыли на Украину, но речь идет не о месяцах, а о неделях.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи.

Его стоимость составит 2,5 млрд долларов. В этот пакет войдут 59 БМП Bradley, а также 90 БТР Stryker и другая военная техника.