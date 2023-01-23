Пентагон: Украины получит американские БМП Bradley в ближайшие недели
2023-01-23 23:24
Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что в ближайшие недели Украина получит БМП Bradley от США.
По его словам, боевые машины пехоты уже отправлены. Они еще не прибыли на Украину, но речь идет не о месяцах, а о неделях.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи.
Его стоимость составит 2,5 млрд долларов. В этот пакет войдут 59 БМП Bradley, а также 90 БТР Stryker и другая военная техника.
Опубликовано: Светлана Репина