Венгерское издание Pesti Srácok сообщает, что ВСУ планируют мобилизовать 10 тыс. человек в Закарпатье, чтобы компенсировать крупные потери под Соледаром.

Такой информацией с журналистами поделились жители данного региона.

По их словам, в последнее время в Закарпатье наблюдается скопление большого количества украинских военных и сотрудников милиции.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогово говорил о том, что украинские власти намерены мобилизовать 150 тыс. человек к концу марта.