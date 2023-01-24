Италия обещает полностью отказаться от российского газа к концу 2024 года

Глава итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что к зиме 2024-2025 года страна планирует полностью отказаться от российского газа.

По его словам, Италия уже сейчас движется в верном направлении в плане сокращения зависимости от российских энергоресурсов.

Дескалци отметил, что страна делает ставку на расширение сотрудничества с Алжиром в энергетической сфере.

Он сообщил, что в 2021 году Италия получила от Алжира 21 млрд кубометров газа, а в 2024 году объем поставок должен достичь 28 млрд кубометров.