Ученые обнаружили источник ожирения, и это не бургеры

Согласно проведенным учеными исследованиям, фастфуд не виновен в ожирении людей. В чем дело?

Ученые пришли к выводу, что ожирение большой части населения планеты связано с загрязнением определенными веществами (фталатами и бисфенолами).



Фталаты - пластификаторы, которые добавляют в пластики, чтобы они лучше гнулись, были эластичнее. Бисфенолы - отвердители, применяемые во внутреннем покрытии практически всех металлических банок современных типов от консерв до напитков.



Фталаты и бисфенолы влияют на человеческий организм таким образом, что делают половую систему мужчины неполноценной. Влияние веществ на вес человека только исследуется, но все указывает на то, что оно тоже присутствует.