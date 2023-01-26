В Петербурге пьяная мать оставила коляску без присмотра, уснув на остановке

Ребенок в коляске мог бы замерзнуть ночью, если бы сотрудники скорой помощи не подоспели вовремя. Разбудить мамашу от крепкого сна удалось не сразу.

По сообщению "Дорожного инспектора" коляска с младенцем была обнаружена около полуночи на автобусной остановке.

Она была без присмотра, потому что нетрезвая мать крепко спала рядом на скамеечке. Женщине на вид 25-30 лет.

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Приморского района, которые первыми нашли ребенка, не смогли привести мать в чувство.

Ее пришлось транспортировать до машины скорой помощи на каталке. Идти сама женщина была не в состоянии.

Малышу на вид чуть больше полутора месяцев, его забрали медики для осмотра и оказания необходимой помощи.

Легкомысленной мамаше сначала придется протрезветь, а потом держать ответ перед правоохранительными органами за халатное отношение к родительским обязанностям.