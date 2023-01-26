В Нижнем Тагиле одна школьница ударила другую ногой в лицо, видео сняли и выложили в Сеть

Школьные разборки в туалете снимали на видео. Одна из девочек заставляла другую поцеловать подошву. После отказа последовал сильный удар в лицо. Ролик распространили по школе и в Сети. Теперь с этим разбираются силовики.

Из сообщения E1.RU, по предварительной версии ссора произошла из-за кражи электронных сигарет. Девочки собрались в школьном туалете.

Одна из них приказывала другой поцеловать подошву ботинка, потом с размаху ударила ее в лицо ногой. Все это снималось на видео. Потом ролик разошелся по школе и попал в Сеть.

Происшествием заинтересовались правоохранительные органы, ведется расследование. Пострадавшая в полицию не обращалась.

Девочка, затеявшая драку, скрыла фото из соцсетей и сменила имя, так как на нее вылилась лавина ненависти в интернете.

По рассказам свидетелей, пострадавшая незадолго до происшествия распускала сплетни о нападавшей и оскорбительно отзывалась о ее матери.