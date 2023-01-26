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Зеленский: Я не заинтересован в мирных переговорах с Путиным

APS
2023-01-26 11:03

Украина не будут вести переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в ведении мирных переговоров с Владимиром Путиным.

"Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России", - заявил Зеленский.

Ранее он подписывал указ, согласно которому запретил вести переговоры с Россией. пока ею правит Владимир Путин.

Опубликовано: Николай Скира









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