Зеленский: Я не заинтересован в мирных переговорах с Путиным
2023-01-26 11:03
Украина не будут вести переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в ведении мирных переговоров с Владимиром Путиным.
"Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России", - заявил Зеленский.
Ранее он подписывал указ, согласно которому запретил вести переговоры с Россией. пока ею правит Владимир Путин.
Опубликовано: Николай Скира