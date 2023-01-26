Зеленский подтвердил отказ от переговоров с Путиным

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам британского телевизионного канала Sky News, ему неинтересно общаться и договариваться о чем-либо с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, ему неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать, и он не понимает, кто принимает решения в России. Как отметил украинский президент, он желает, чтобы российские войска они как можно скорее завершили военные действия и покинули нашу страну. Зеленский пообещал, что если они покинут территорию Украины, то война сразу прекратится, поскольку на российской территории он воевать не намерен.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что не уверен, с кем именно проводить потенциальные переговоры, поскольку не уверен, что «президент России Путин жив». В ответ на это пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков порекомендовал Зеленскому быстрее осознать, что «Россия и Путин есть и будут».