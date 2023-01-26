Зеленский заявил об отказе от мирных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News резко выразил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Глава украинского государства Владимир Зеленский не заинтересован во встречах с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и в мирных переговорах с ним.

Украинский лидер заявил, что Путин для него сегодня "никто". Такое мнение он высказал в интервью журналисту британской станции Sky News, добавив, что "не понимает, кто принимает решения в России" и что, хотя Москва постоянно заявляет о мире, она лжет, когда атакует Украину ракетами.

На вопрос, поможет ли встреча с Путиным положить конец конфликту, Зеленский ответил: "Меня это не интересует. Меня не интересуют встречи, мне не интересно разговаривать. Я действительно не понимаю, кто принимает решения в Россия".

При этом Зеленский подчеркнул, что спасение жизней украинцев является его приоритетом. Тем самым он исключил военные действия на территории РФ.

"Я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы русские как можно скорее закончили конфликт и как можно скорее покинули нашу страну. Я вам точно могу сказать, что если они покинут нашу территорию, то все прекратится. Вот и все", - сказал Зеленский.