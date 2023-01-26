РИА Новости: Дмитрий Песков прокомментировал предложение Шеремета сменить статус СВО

Пресс-секретарь президента РФ заявил представителям СМИ о том, что смена статуса спецоперации на повестке дня не стоит.

Дмитрий Песков ответил журналистам по поводу возможности смены статуса российской спецоперации:

"У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета"

Перед этим депутат Госдумы крымской области Михаил Шеремет высказал свою реакцию на поставки танков для Украины со стороны США и ФРГ.

Он предложил скорректировать статус российской спецоперации на Украине. Шеремет отметил: политическая ситуация уже вышла за грань обычного военного конфликта.

Каким именно он видит новый статус СВО, депутат Госдумы не уточнил.