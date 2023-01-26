Тюремная надзирательница проносила заключённому сигары внутри собственного тела

Сержанту Лаване Мекелл Шарп предъявлены уголовные обвинения по 70 пунктам, за которые бывшей тюремной надзирательнице придётся ответить.

Лавана совмещала свою трудовую деятельность с куда более приятными занятиями, ведь она вступила в половую связь с одним из заключённых.

Дама проносила мужчине сигары, предусмотрительно засовывая их во влагалище, чтобы контрабанду не обнаружили.

Тюремщица пользовалась каждым удобным случаем, чтобы доставить в исправительное учреждение что-либо запрещённое.

Поскольку запретные предметы и вещества дорого ценятся за решёткой, сержант успела обогатиться на 12000 долларов, заведя для этих целей специальный банковский счёт.

Теперь Лавана и сама взята под стражу.

Её обвиняют в сексуальных домогательствах, в сговоре с целью контрабанды и незаконном получении вознаграждения во время несения службы.