Минобороны РФ: средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Угледаре

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о перехвате принадлежащего войскам Украины самолёта Су-25 в зоне ведения спецоперации.

26 января спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков провёл очередной дневной брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили принадлежащий вооружённым силам Украины истребитель Су-25 в небе над Угледаром Донецкой Народной республики.

По данным пресс-службы главы ДНР Дениса Пушилина, группировка российских военных уже вошла в Угледар и закрепилась на его окраинах, откуда ведёт обстрел подразделений ВСУ.