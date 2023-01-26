Трамп: конфликт в Украине может стать ядерным из-за поставок танков Киеву

Дональд Трамп выступил с резкой критикой решения западных лидеров поставить танки образца НАТО украинским военным.

В четверг бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что осуждает решение Джо Байдена, Олафа Шольца и других глав государств коллективного Запада поставить танки Североатлантического альянса вооружённым силам Украины. По мнению Трампа, передача западного танкового вооружения Киеву является кратчайшим путём к началу ядерной войны.

По данным газеты WSJ, Минобороны США передаст украинским войскам 31 американский танк Abrams M1, однако эту случится не раньше конца марта.