Sky News: Зеленский признал продвижение армии России на восток

Владимир Зеленский утверждает, что группировка российских военных успешно продвигается на восточном участке фронта.

В четверг вечером Владимир Зеленский пообщался с репортёрами британского информагентства Sky News, где публично подтвердил информацию о том, что солдаты вооружённых сил России поступательно продвигаются на восток, закреплясь в новых населённых пунктах республик Донбасса.

Днём 26 января стало известно, что войска России вошли в Угледар на территории ДНР, закрепившись в окраинах города для дальнейшего продолжения наступления.