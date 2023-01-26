Обманутая женщина сожгла заживо своего бойфренда и двоюродную сестру
2023-01-26 17:28
Сюзан Кайтеси, в чьей квартире вспыхнул пожар, не только сумела сбежать из огня, но и рассказала прибывшим спасателям, что в помещении произошёл взрыв газа.
Однако, слова жительницы Кампалы (Уганда) вызвали большие сомнения.
Когда пожарные добрались до квартиры, они быстро поняли, что газовая плита в целости.
А вот в спальне всех поджидал шокирующий сюрприз — там обнаружились трупы мужчины и женщины, задохнувшихся от дыма. При этом комната была заперта снаружи, а ключ отсутствовал.
Сюзан задержали, и на допросе она созналась в преступлении, причиной которого стал любовный треугольник.
Дама узнала, что её бойфренд начал тайно встречаться с её двоюродной сестрой.
Заманив обоих обманщиков к себе в гости, разгневанная женщина заперла их в спальне и устроила поджог.
Опубликовано: Антон Райт