МВД Ирака хочет перенять белорусский опыт по охране общественного порядка
2023-01-26 19:23
Делегация МВД Ирака, которая находится в Минске с визитом, заинтересовалась белорусской системой охраны общественного порядка на массовых мероприятиях, передает Sputnik.
Как заявил бригадный генерал сил правопорядка полиции Ирака Джаббар Аль-Тамими на встрече с белорусскими коллегами, иракская сторона заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве. В частности, силовое ведомство интересует белорусский опыт охраны порядка во время проведения масштабных мероприятий, закупка технических средств и оборудования.
Иракским гостям продемонстрировали тактику действий бойцов подразделения специального назначения в ситуации массовых беспорядков и работу техники.
Белорусская сторона выразила готовность организовать обучение иракских полицейских на самом современном уровне.
Опубликовано: Наталья Замечалова