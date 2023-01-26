МВД Ирака хочет перенять белорусский опыт по охране общественного порядка

Делегация МВД Ирака, которая находится в Минске с визитом, заинтересовалась белорусской системой охраны общественного порядка на массовых мероприятиях, передает Sputnik.

Как заявил бригадный генерал сил правопорядка полиции Ирака Джаббар Аль-Тамими на встрече с белорусскими коллегами, иракская сторона заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве. В частности, силовое ведомство интересует белорусский опыт охраны порядка во время проведения масштабных мероприятий, закупка технических средств и оборудования.

Иракским гостям продемонстрировали тактику действий бойцов подразделения специального назначения в ситуации массовых беспорядков и работу техники.

Белорусская сторона выразила готовность организовать обучение иракских полицейских на самом современном уровне.