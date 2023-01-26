Рамзан Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в Новомихайловке

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об успешном штурме позиций украинских подразделений под Новомихайловкой (ДНР).

В своем Телеграм-канале Кадыров сообщил, что бойцам полка спецназа Север-Ахмат удалось штурмом овладеть «позициями натовских бандитов и украинских нацистов».

Он отметил, что в результате профессионально спланированной операции бойцы спецназа смогли захватить инженерные сооружения и оборонительные окопы, где укрывался противник. Боестолкновение в лесополосе закончилось полным разгромом украинских сил, уточнил Рамзан Кадыров.

Также сообщается, что подразделения вооруженных сил России вошли в город Угледар. Под их контролем находятся окраины населенного пункта.