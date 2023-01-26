Илон Маск: главный конкурент Tesla находится не в Америке
2023-01-26 20:42
Миллиардер Илон Маск считает, что в США нет конкурентов электромобилям Tesla. Но некоторые китайские компании впоследствии могут составить конкуренцию этим электромобилям.
По словам Маска, китайские компании работают умнее и усерднее, чем другие, однако не назвал возможных конкурентов Tesla.
Миллиардер отметил, что у Tesla не получается переманить высококлассных специалистов из Китая.
Между тем в КНР находится крупнейшее предприятие по выпуску Tesla, способное производить по 750 тыс. машин ежегодно.
Опубликовано: Светлана Репина