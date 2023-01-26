Пенсионерка из Зеленограда хотела тайком уехать в Донбасс, чтобы там «варить суп» для солдат
2023-01-26 20:56
Женщина в качестве повара задумала проникнуть в Донбасс, чтобы "варить суп", но по дороге разбила голову и оказалась на больничной койке. Об этом происшествии сообщил Telegram-канал Mash.
Пожилая жительница Зеленограда надумала ехать на фронт в Донбасс, скрыв намерение от детей. Там она собиралась "варить суп" для военнослужащих.
Однако задумка 85-летней патриотки не удалась: женщина упала на льду и получила травму головы. Рана оказалась неопасной для жизни.
Сейчас пенсионерка в больнице, но в скором времени ее отпустят домой.
Опубликовано: Храмова Оксана