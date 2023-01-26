Трамп: Передача Украине американских танков может привести к ядерной войне

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей соцсети объявление о поставке западных танков Украине, предположив, что это приведет к ядерной войне, сообщает CNN.

"Сначала танки, потом ядерное оружие. Покончи с этим безумием сейчас же. Это так легко сделать", — написал Трамп в TRUTH Social, не вдаваясь в подробности.

Бывший хозяин Белого дома, который намерен снова баллотироваться в президенты в 2024 году, в прошлом неоднократно призывал к мирным переговорам между Россией и Украиной, предупреждая, что в противном случае миру грозит ядерная война. Он также предложил сам помочь посредничать между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп обвинял нынешнюю администрацию Белого дома в слишком агрессивном отношении к России. Экс-президент обвинил Байдена в том, что тот "поставил нас на грань ядерной войны, которую нельзя было вообразить всего два года назад".

Ранее Трамп также заявлял, что именно «риторика» Байдена вынудила Владимира Путина начать СВО в Украине. Он утверждал, что этого не случилось бы, если бы он был президентом.