Эвелина Хромченко утверждает, что серый цвет никогда не выйдет из моды

Серый это базовый цвет, который всегда будет в тренде, если подбирать подходящий оттенок, уверена Эвелина Хромченко.

Модный эксперт уверена, что каждая женщина может подобрать свой оттенок серого, чтобы выглядеть модно и элегантно.

Серый не отвлекает внимания от человека, но может быть и нарядным, поэтому подходит и для вечеринки, и для офиса. Есть много оттенков от холодного серого до жемчужного и розовато-серого.

Чтобы понять, что подойдет именно вам, возьмите вещь, поднесите ткань к лицу при естественном дневном освещении, и сразу станет ясно, ваш это цвет или нет.