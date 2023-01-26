Анджелина Джоли приняла непростое решение закрыть фонд по борьбе с насилием над женщинами

Из-за финансовых трудностей Анджелине Джоли приходится закрывать фонд по борьбе с насилием над женщинами, который она основала в 2015 году.

За время существования фонда актриса вложила в него примерно 1,7 миллиона фунтов стерлингов. В эквиваленте российских рублей это около 147 миллионов. Фонд был создан Анджелиной Джоли на паях с представителем британской консервативной партии Уильямом Хейгом.

Причина ликвидации фонда заключается в том, что сейчас на его балансе находится всего 52 тысячи британских фунтов, а задолженность составляет полторы тысячи. Фонд был создан актрисой в 2015 году, и за годы его существования она вложила в него более полутора миллионов фунтов стерлингов.

Также Анджелина Джоли решила свернуть свою деятельность в качестве посла доброй воли ООН, и начать собственный проект, который позволит ей напрямую взаимодействовать с нуждающимися в помощи людьми.