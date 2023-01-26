Подруга Ольги Орловой Ксения Бородина активно помогает покупать ей вещи для будущего ребенка

Ожидающей прибавления Ольге Орловой помогает с хлопотами перед родами ее подруга Ксения Бородина, которая рассказала ей, где можно недорого купить отличные детские вещи.

45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова, находящаяся на последних сроках беременности занята приятными хлопотами по подготовке вещей для будущего ребенка. Но делает она это не в одиночестве. Ей подсказывает и помогает ее близкая подруга Ксения Бородина.

В своих соцсетях Бородина рассказала, что знает одно замечательное место, которое открыла для себя семь лет назад. По ее словам, там можно приобрести все необходимое для будущего ребенка. Бородина попросила своих подписчиков напомнить, какие еще вещи нужны для младенца.

Ольга также написала и показала, как она готовится к материнству в плане покупок, и заявила, что Ксения для нее проводит своеобразный ликбез по материнству. Этот ребенок будет для Ольги вторым. Своего старшего сына она родила в 2001 году.