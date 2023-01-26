Борис Джонсон: нормандский формат для урегулирования конфликта на Украине был дипломатической имитации

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормандский формат, придуманных для урегулирования кризиса на Украине, был дипломатической имитацией.

Он отметил, что тогда были запущены некоторые санкции в отношении России, однако они не дали результата.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что минские договоренности нужны были, чтобы выиграть время для укрепления украинской армии.

Такую же позицию выразил бывший президент Франции Франсуа Оланд.