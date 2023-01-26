Пентагон: на самом деле у США нет танков Abrams для Украины

Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что сейчас на складах американской армии нет танков, которые можно передать Украине.

Она отметила, что именно этим объясняются длительные сроки поставки боевых машин украинским военным.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что отправка танков Abrams до весны невозможна.

Между тем Politico сообщает, что США собираются поставлять на Украину танки Abrams без секретной брони.