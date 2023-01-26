Карчаа опроверг информацию МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа опроверг информацию МАГАТЭ о мощных взрывах вблизи Запорожской АЭС.

26 января российское информационное агентство ТАСС сообщило о том, что советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал провокацией информацию МАГАТЭ о мощных взрывах вблизи Запорожской АЭС в городе Энергодар.

Карча пояснил, что подобные сообщения распространяются МАГАТЭ для того, чтобы попытаться убедить мировое сообщество в том, что Россия не может обеспечить ядерную безопасность крупнейшей атомной электростанции в Европе.