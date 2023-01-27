Президент Хорватии Миланович: однажды немцы уже пытались воевать с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович напомнил властям Германии, что однажды немцы уже пытались воевать с Россией.

Он отметил, что в МИД Германии призывают к единству в противостоянии с Россией. При этом сам Миланович не согласен с такой постановкой вопроса.

Он сказал, что если Германия снова воюет с Россией, то остается только пожелать ей, чтобы результат 70-летней давности не повторился.

Миланович заявил, что Хорватия не будет принимать участие в украинском конфликте и не собирается оказывать военную помощь.