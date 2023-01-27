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Bloomberg: Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Беларуси

APS
2023-01-27 00:40

Агентство Bloomberg сообщает, что у Евросоюза готов новый пакет санкций против Беларуси.

Ограничения затронут сталелитейную и угольную промышленность, энергетический и авиационный сектора.

Ожидается, что санкции будут распространяться на золото, инвестиции, предметы роскоши. 

Евросоюз планирует запретить экспорт технологий и товаров двойного назначения, как это было сделано в отношении России.

Опубликовано: Светлана Репина









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