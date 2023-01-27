Bloomberg: Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Беларуси
2023-01-27 00:40
Агентство Bloomberg сообщает, что у Евросоюза готов новый пакет санкций против Беларуси.
Ограничения затронут сталелитейную и угольную промышленность, энергетический и авиационный сектора.
Ожидается, что санкции будут распространяться на золото, инвестиции, предметы роскоши.
Евросоюз планирует запретить экспорт технологий и товаров двойного назначения, как это было сделано в отношении России.
Опубликовано: Светлана Репина