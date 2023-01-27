Лавров: Запад пытается восстановить колониальные отношения в Африке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается восстановить колониальные отношения со странами Африки.

Он отметил, что на африканском континенте регулярно появляются делегации западных стран, которые требуют от стран Африки отказаться от сотрудничества с Россией.

По словам Лаврова, это означает попытку восстановить колониальные отношения в обновленном формате.

Ранее сообщалось, что МИД Германии извинился за свою публикацию по поводу визита Лаврова в Африку.