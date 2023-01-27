Bloomberg: юристы ЕС нашли возможность использовать активы России для помощи Украине

Юристы Европейского союза смогли найти способ передачи замороженных активов России на помощь в восстановлении Украины.

Юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС о возможности использовать 33,8 миллиардов долларов из активов России для помощи Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники.

Как пояснили европейские юристы, план будет осуществим с точки зрения права при условии, что активы не будет экспроприированы. Это означает, что в определенный момент эта сумма и проценты по ней будут возвращены России.

В целом представители ЕС и G7 отмечают, что юридических оснований для ареста российских активов нет. Однако высказывается мнение, что эти средства можно объединить для получения средств. Полученную сумму направлять Украине.