Германия извинилась перед Африканским союзом за слова в адрес Лаврова

МИД Германии принес извинения спикеру Африканского союза за неуместный онлайн-пост о визите Сергея Лаврова в Южную Африку.

Ранее внешнеполитическое ведомство ФРГ опубликовал в Twitter коммюнике, в котором заявил, что глава российской дипломатии Сергей Лавров приехал в Африку "не смотреть на леопардов" (в посте использовано изображение животного), а заявить о якобы намерениях украинской власти по поводу "уничтожения всего русского".

Пресс-секретарь Африканского союза Эббе Калондо, комментируя запись МИД Германии, заявила, что она воспринимается как издевательство над регионом и местными жителями. В конечном итоге Берлин извинился, подчеркнув, что ФРГ ценит африканских партнеров.

В ветке про леопардов была ссылка на немецкие танки Leopard 2, которые Германия намерена передать ВСУ, отмечает агентство РИА Новости.

Ранее на этой неделе в рамках африканского турне Лавров провел переговоры с лидерами ЮАР, Эсватини (бывший Свазиленд) и Анголы.

В среду правительство Германии подтвердило, что направит в Украину 14 танков Leopard 2 и позволит другим странам реэкспортировать эти машины.