Агентство ООН по ядерному регулированию сообщает о взрывах возле Запорожской АЭС

Агентство ООН по ядерному регулированию сообщило о нескольких мощных взрывах возле Запорожской атомной электростанции.

«Вчера около 10 часов утра по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, сегодня их было еще больше», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, Росэнергоатом, оператор российских АЭС, назвал заявления Гросси необоснованными и провокационными.

