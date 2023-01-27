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США не исключают, что смогут поставить Украине свои истребители

APS
2023-01-27 07:57

США не исключают поставки истребителей в Украину, об этом заявил заместитель советника президента США Байдена по национальной безопасности Джон Файнер в эфире MSNBC.

На вопрос, рассматривают ли США возможность поставки истребителей, Файнер ответил, что не исключает какой-либо конкретной системы вооружения. 

Поддержка будет адаптирована к потребностям Украины. 

«Мы обсудим это очень тщательно», — сказал Файнер, имея в виду запросы из Украины.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал использовать современные истребители для защиты от России.

Союзники должны создать сильную коалицию истребителей, в которую войдут американские F-16 и F-35, истребители Eurofighter и Tornado, французские Rafale и шведские истребители Gripen.

Опубликовано: Тарас Медведев









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