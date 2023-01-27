Трамп заявил, что смог бы в течение суток прекратить конфликт на Украине

По мнению экс-президента США Дональда Трампа, российско-украинский конфликт можно урегулировать в течение одних суток, передает Newsweek.

Об этом политик написал на своей странице в Truth Social.

Трамп утверждает, что, если бы он занимал пост президента Америки, то вообще не допустил бы этого конфликта. И даже сейчас, в условиях острого противостояния, он смог бы урегулировать ситуацию за сутки.

Ранее Дональд Трамп в своих социальных сетях высказал мнение, что поставки Украине тяжелой военной техники со стороны Запада могут стать причиной перехода конфликта в стадию ядерной войны.