Орбан: Венгрия не допустит введения Евросоюзом санкций на российскую ядерную энергетику

В эфире радио Kossuth премьер министр Венгрии предупредил ЕС, что Будапешт не допустит введения запрета на российскую ядерно-энергетическую отрасль.

Орбан убежден, что санкции против России только усиливают инфляционные процессы в Венгрии. Особенно это касается энергоносителей и их стоимости.

Премьер-министр пообещал не допустить расширения санкционных мер еще и на ядерно-энергетическую отрасль РФ.

По словам главы внешнеполитического ведомства Литвы Габриелюса Ландсбергиса, в Евросоюзе прорабатывается вопрос о включении в очередной пакет санкций запретительных мер в отношении российской ядерной отрасли.