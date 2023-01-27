Орбан: Венгрия не допустит введения Евросоюзом санкций на российскую ядерную энергетику
2023-01-27 11:02
В эфире радио Kossuth премьер министр Венгрии предупредил ЕС, что Будапешт не допустит введения запрета на российскую ядерно-энергетическую отрасль.
Орбан убежден, что санкции против России только усиливают инфляционные процессы в Венгрии. Особенно это касается энергоносителей и их стоимости.
Премьер-министр пообещал не допустить расширения санкционных мер еще и на ядерно-энергетическую отрасль РФ.
По словам главы внешнеполитического ведомства Литвы Габриелюса Ландсбергиса, в Евросоюзе прорабатывается вопрос о включении в очередной пакет санкций запретительных мер в отношении российской ядерной отрасли.
Опубликовано: Наталья Замечалова