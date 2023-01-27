Кристин Каваллари демонстрирует пресс на новых фотографиях из поездки в Мексику

Она это сделала после того, как сообщила, что больше не будет встречаться со спортсменами.

Кристин Каваллари грелась на солнце в Мексике, празднуя свадьбу своей лучшей подруги на этой неделе.

36-летняя звезда реалити-шоу опубликовала серию фотографий, от полностью одетых до частично одетых, демонстрирующих ее разные образы для большого празднования в Канкуне.

На одном снимке видно, как мать троих детей делает снимок себя в крошечном черном бикини, демонстрируя свой твердый пресс.

На другой фотографии ведущая подкаста "Back to the Beach" в белом платье с оборками.

Честно говоря, я не хочу говорить ничего, о чем в конечном итоге пожалею, но я не думаю, что хочу встречаться с другим спортсменом", - призналась она. Кристин Каваллари в черной укороченной рубашке с длинным рукавом и кожаных штанах улыбается рядом с Джеем Катлером в черном пиджаке и серой водолазке

Кристин Каваллари и Джей Катлер расстались после семи лет брака.