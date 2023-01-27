Ведущая Дома-2 Ольга Орлова во второй раз стала матерью на днях или нет

Новость о беременности экс-блестящей Ольги Орловой появилась в сети осенью прошлого года, а на днях прошел слух, что на свет появилась наследница певицы.

О том, что она ожидает прибавления, Ольга Орлова сообщила лично еще осенью, а накануне новогодних праздников призналась, что находится на последних неделях беременности, и малышка родится совсем скоро.

Анонимные источники распространили информацию, что Орлова уже родила дочь, но сама певица и ведущая эту информацию пока опровергает. На своей странице в соцсетях Ольга призвала поклонников не верить слухам, и пообещала, как только родит, лично сообщить об этом.

Ранее стало известно, что недоброжелатели распускали слухи о том, что 45-летняя Орлова вовсе не беременна, а носит накладной живот, чтобы скрыть, что рожать ребенка будет суррогатная мать.