Актер Владимир Епифанцев тайно вступил в брак с девушкой наполовину его младше

О тайной свадьбе актера Владимира Епифанцева стало известно от его сестры Натальи, поделившейся радостью в программе Секрет на миллион.

По словам сестры актера Натальи, Владимир Епифанцев определился в своей семейной жизни, и оформил брак официально. Его супругой стала Юлия Семенова, которая моложе артиста на 24 года.

В передаче Секрет на миллион Наталья рассказала, что Юлия очень хорошая жена ее брату, и во всем его поддерживает, не пилит. Но ни сам актер, ни Юлия Семенова, с которой он встречался с 2018 года, никак публично не прокомментировали свое новое семейное положение.

Епифанцев и ранее был женат на Анастасии Веденской. Они были вместе на протяжении 14 лет, и развелись как раз в 2018 году, когда у актера начались отношения с Юлией. От брака с Анастасией у Владимира есть двое детей.